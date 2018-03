Ponte: risco de queda é de 47% A torcida da Ponte Preta faz as contas e acompanha rodada a rodada o desempenho dos adversários na esperança de que o time saia da "zona de rebaixamento" do Campeonato Brasileiro. Mas os números estão conspirando contra o time campineiro. O matemático Tristão Garcia, famoso por ter criado um cálculo que estima o desempenho de cada clube na competição, colocou os times do interior em situação delicada. No torneio nacional, a equipe soma apenas 11 pontos e está na penúltima colocação da tabela, à frente somente do Goiás, com nove. A Ponte Preta figura como a pior, sem nenhuma chance de classificação entre os três primeiros, que valerá vagas à Taça Libertadores da América, com apenas 1%. O time figura, nos cálculos, como uma equipe que vai jogar para não cair. Para se tornar campeã , as chances se tornam quase que inexistentes, com 0,01%. A Ponte tem mais 32 partidas pela frente e tudo pode mudar em um campeonato que se passou 15 rodadas, mas o matemático explica. "São cálculos matemáticos, projeções baseadas no desempenho de cada equipe na competição. Isso pode mudar ao longo do campeonato ou mesmo não se concretizar", disse. Segundo Tristão, o imprevisível é preponderante no caso do futebol. As chances de cair de a Ponte são de 47%, o maior índice entre os 24 participantes do Brasileirão. À parte disso, o técnico Abel Braga continua arrumando desculpa para tudo. A mais nova é que as convocações do goleiro Alexandre Negri para a seleção Sub-23 e do atacante Roger para a Sub-18 vão atrapalhar seus planos nos próximos jogos do mês de julho. O time ainda não está definido para enfrentar o Vitória, domingo, em Salvador.