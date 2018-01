Ponte sabe que precisa melhorar Mesmo reconhecendo que a Ponte Preta precisa melhorar para vencer no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga evitou criticar o time após o sofrido empate sem gols com o São Caetano, sábado, em Campinas. O domínio do visitante foi tanto que o goleiro Alexandre Negri deixou o campo como o melhor do jogo. Para Abel Braga são circunstâncias do jogo, mesmo porque ele reconheceu a superioridade do São Caetano. "Mas temos que considerar que estamos renovando o elenco. O Gabriel (zagueiro) só tem 20 anos e o Rafael Santos (zagueiro) apenas 18 anos. O Godói (atacante) também só tem 18 anos, ou seja, nós estamos com uma meninada de futuro". Só que a situação do time dentro do Brasileirão é complicada, principalmente devido a perda de quatro pontos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). A Ponte só tem 10 pontos, ocupa as últimas posições e tem apenas um objetivo: evitar o rebaixamento. Seu próximo jogo será contra o Atlético-PR, dia 8, em Curitiba.