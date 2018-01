Ponte se concentra agora no título de campeão do interior Além de perder o jogo e a possibilidade de classificação para as semifinais do Paulistão, com a derrota de domingo para o Santos, a Ponte Preta não está mais invicta no Estádio Moisés Lucarelli. Até a rodada passada, eram cinco vitórias e dois empates, que garantiram 17 dos 26 pontos conquistados. Agora, a briga do clube de Campinas é pela vaga na disputa do título de campeão do interior - precisa ficar até o 8.º lugar, sua atual posição. ?Vamos brigar para fazer da Ponte o melhor time do interior. O Santos mereceu a vitória porque acertou nos nossos erros?, explicou o técnico Nelsinho Baptista, que assumiu a responsabilidade pela precipitação nas alterações que fez no jogo de domingo. ?Eu tinha que ter esperado mais para colocar o Castor na vaga de André Cunha.? Para seguir entre os oito primeiros colocados do Paulistão, a Ponte tem que somar pontos nas últimas duas rodadas da primeira fase. O primeiro desafio é no próximo domingo, contra o Marília, em Campinas. Depois, o confronto será contra o Sertãozinho, no dia 11, fora de casa. Para o duelo de domingo, Nelsinho poderá contar com o meia Heverton, que cumpriu suspensão contra o Santos e está liberado. O volante Dionísio e o lateral-esquerdo Fernando, no entanto, estão vetados pelo departamento médico e seguem fora das rodadas finais do Paulistão.