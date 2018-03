Ponte se consola com a Copa do Brasil Depois da dolorosa eliminação do Campeonato Paulista, os jogadores da Ponte Preta começam a pensar agora na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a Ponte enfrenta o Fortaleza, na casa do adversário, pela primeira partida das quartas-de-final. O elenco pontepretano viajou nesta segunda-feira à tarde para a capital cearense, onde vai se preparar para a grande pressão que enfrentará no estádio Getúlio Vargas. Os jogadores ainda não se recuperaram da decepção de perder a classificação no Moisés Lucarelli, diante de sua torcida. O empate em 3 a 3 com o time de Ribeirão Preto está difícil de ser digerido. "A desclassificação é dolorida. A torcida não merecia isto", disse Washington, ainda inconformado. O atacante pelo menos poderá comemorar a liderança do artilharia do Campeonato Paulista, onde figura com 16 gols. Ele também é o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols. O técnico Nelsinho também lamentou a eliminação, mas quer que seus jogadores pensem somente no Fortaleza. "Lutamos até o fim, mas não deu. Agora temos que voltarmos nossas forças para pegar o Fortaleza. Podemos disputar uma semifinal da Copa do Brasil", disse o treinador, na tentativa de motivar o time. O técnico acha que a excelente campanha dentro do Paulistão deve servir como motivação. O time manteve a invencibilidade dentro do estádio Moisés Lucarelli, vencendo 7 jogos e empatando 3. Somou o maior número de pontos - 31 - e teve a melhor defesa, que sofreu apenas 21 gols. Antes do empate com o Botafogo, em 3 a 3 , a defesa nunca tinha sofrido três gols num só jogo. A eliminação também causou prejuízos. Se chegasse à final, o clube receberia pelo menos mais R$ 2,5 milhões da Federação Paulista - R$ 750 mil por jogo e mais R$ 1 milhão pelo vice-campeonato. Se fosse campeão, ainda teria direito ao prêmio de R$ 4 milhões. A diretoria não descarta a possibilidade de vender alguns jogadores. Os mais assediados são o volante Mineiro e o artilheiro Washington. O presidente Sérgio Carnielli acha que "mais cedo ou mais tarde" estes jogadores serão negociados. Mas ele acredita que a venda será para clubes do exterior, devido ao valor atual dos passes, que giraria em torno de R$ 4 milhões cada.