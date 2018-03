Ponte se reapresentará na expectativa de voltas importantes para a Copa do Brasil

A Ponte Preta voltará às atividades nesta terça-feira e a principal expectativa é sobre o retorno de jogadores importantes para o duelo diante do Cuiabá (MT), quinta-feira, ás 19h30, em Campinas, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Cinco jogadores estão em fase de transição e muito próximos de voltar a ser opção para o técnico Felipe Moreira: os laterais Jeferson e Breno Lopes, o zagueiro Fábio Ferreira, o volante Elton e o meia Matheus Cassini, sendo que este último sequer estreou pelo time campineiro.

Jeferson é o que mais tem condições de já ser titular no duelo da Copa do Brasil. Quem também fica à disposição do treinador da Ponte é o também lateral-direito Nino Paraíba, que, suspenso, desfalcou o time na vitória de sábado sobre o São Bernardo, por 1 a 0, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.

Por isso, a ideia de Felipe Moreira é mexer apenas nas laterais e manter o restante do time que vem fazendo boa campanha no Paulistão - o time é o quinto colocado na classificação geral e o vice-líder do Grupo D.