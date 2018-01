Ponte segura Harison e busca reforço Ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Paulista, a Ponte Preta luta para reforçar o elenco. A diretoria conseguiu fechar um acordo para a permanência do meia Harison, que tinha proposta do Flamengo. E o clube também tem interesse na contratação de um zagueiro. Harison tinha uma oferta tentadora do Flamengo, além de outra proposta do Internacional. Mas fez um acordo com os dirigentes da Ponte, em que receberá R$ 200 mil equivalente aos 40% de seus direitos federativos, além de ter seu salário aumentado de R$ 18 para R$ 35 mil. Enquanto isso, o técnico Vadão admite mudar o esquema de jogo, do 4-4-2 para o 3-5-2. Com apenas 4 pontos ganhos em 7 jogos, a Ponte vai receber o União Barbarense, sábado, em Campinas. Romeu, machucado, será o único desfalque.