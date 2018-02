Ponte sem time-base para o Brasileiro Há menos de uma semana para o início do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga já está com o time praticamente definido para a estréia contra o Internacional-RS, domingo, às 16 horas, em Porto Alegre. Sem poder contar com o meia-atacante recém-contratado Riva, Abel deverá fazer algumas mudanças em relação ao time que vinha atuando nas últimas partidas do Rebolo do Campeonato Paulista. A principal delas deverá ser a saída de Elivélton. O jogador, que atua tanto na lateral esquerda como no meio campo, foi preterido pelo treinador, que optou por Ronildo e Luizinho Vieira nas duas posições. O volante Roberto e o meia Piá, que não vinham atuando por causa de contusão, deverão ser confirmados entre os titulares. Quanto a reforços, a diretoria da Ponte Preta deve anunciar a qualquer momento a contratação de um lateral-direito. Mantena, da Internacional de Limeira, e Maricá, do América-SP, são os mais cotados.