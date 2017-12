Ponte será cautelosa contra o líder O time da Ponte Preta segue na semana de treinamento para para se recuperar da goleada sofrida em casa diante do Internacional, por 4 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Braga deverá armar a equipe de forma mais cautelosa para o jogo de domingo, contra o líder Cruzeiro, no Moisés Lucarelli, em Campinas.