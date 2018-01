Ponte será definida em amistosos A Ponte Preta espera nesta semana atingir a condição técnica necessária para iniciar o Campeonato Brasileiro. O técnico Marco Aurélio comanda, desde esta segunda-feira cedo, treinos técnicos e táticos em Jarinu, onde o time fará dois amistosos: contra o São Caetano, quarta-feira, e Rio Branco, no sábado. "Acho que serão suficientes para iniciarmos a competição. O ritmo de jogo a gente só vai adquirir durante a disputa dos jogos", explicou o técnico Marco Aurélio, alegando que não há inconveniente do time ter disputado, até agora, apenas dois amistosos: uma derrota por 3 a 0 diante do Fluminense, e um empate em 2 a 2 diante da Portuguesa. Ele acha que não terá muita dificuldade para acertar o time, mesmo porque foi mantida pela diretoria a mesma base do elenco que disputou o Campeonato Paulista. O técnico, porém, pretende promover algumas modificações táticas no time. Mas ele acha que a Ponte vai ganhar sua característica própria também durante o campeonato. "Hoje em dia o time precisa alternar os esquemas durante cada jogo. As vezes a gente começa com o 3-5-2 e muda para o 4-4-2 ou com variações", explicou. A Ponte contratou apenas dois reforços para o Brasileiro: o lateral-esquerdo André Silva, do Vasco da Gama, e o meia Marquinhos, da Portuguesa. A diretoria praticamente desistiu de buscar novos reforços, mesmo porque assegura não ter recursos para maiores investimentos. A possível venda do artilheiro Washington está, em princípio, descartada. Ele renovou seu contrato até dezembro de 2004, com cláusula rescisória estipulada em US$ 10 milhões. O meia Piá, que estava machucado, está liberado após se recuperar de uma contusão na mão decorrente de um acidente de carro. Ele vai participar dos amistosos desta semana e pode voltar a ganhar a camisa de titular para o início do campeonato. A estréia d a Ponte será contra o Flamengo, dia 1º de agosto, provavelmente em Juiz de Fora (MG).