Ponte só empate com Marília em casa Ponte Preta e Marília não saíram do empate sem gols, nesta sexta-feira, no Majestoso, em Campinas, na abertura do Torneio da Morte do Campeonato Paulista. O resultado adiou para domingo a definição do "campeão simbólico" do Rebolo, uma que Marília e Ponte chegaram aos 12 pontos invictos, mas podem ser ultrapassados em saldo de gols por Mogi Mirim e América, que têm nove pontos. O América será o campeão caso vença o Botafogo, em Rio Preto, porque chegaria aos 12 pontos com quatro vitórias. Caso contrário, a definição pode ser mesmo no saldo de gols. No momento, o Marília tem saldo de 6, Ponte 4, Mogi Mirim 5 e América 2. O torneio serve para definir os rebaixados. O jogo começou muito movimentado, com a Ponte buscando o ataque e o Marília, bem armado na defesa pelo técnico Paulo Comelli, só explorava os contra-ataques, explorando a velocidade de Ricardinho. O Marília assustou aos 20 minutos, quando Sinval marcou um gol, mas que, em seguida, foi anulado pelo juiz que alegou impedimento. Mas a Ponte também teve duas grandes chances com Sérgio Alves, aos 30 e aos 37 minutos, com a bola batendo na trave do goleiro Mauro. A Ponte ainda reclamou de um possível pênalti cometido por Andrei, que teria colocado a mão na bola. No segundo tempo, os times diminuíram o ritmo. A Ponte ainda tentou nos primeiros minutos, reclamando também de outra penalidade máxima, desta vez numa falta em cima de Jean. No final, o Marília ameaçou algumas vezes nos contra-ataques. Nada, porém, suficiente para alterar o placar. Ficha Técnica: Ponte Preta 0 x 0 Marília. Ponte Preta - Alexandre Negri; Luciano Baiano, Gabriel, Rodrigo e Ronildo; Alan (Humberto), Ângelo (Luizinho Vieira), Elivélton e Adrianinho; Sérgio Alves (Jean) e Fabrício Carvalho. Técnico: Abel Braga. Marília - Mauro; Andrei, Índio (João Marcos) e Adeílson; Marquinhos Paraná, Marcos Nascimento, Jéferson, Bechara e Rogério Souza (Claudinei); Ricardinho e Sinval (Sandro Goiano). Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Philipe Lombardi Cartão amarelo: Fabricio Carvalho, Marcos Nascimento, Bechara, Rogério Souza, Ricardinho, Mauro e Adeilson. Local - Estádio Moisés Lucarelli, Campinas-SP.