Ponte: só um atacante contra Atlético-PR Cansada de apanhar no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai armar uma verdadeira muralha para tentar segurar o Atlético-PR, líder da competição, domingo à tarde, no Majestoso, em Campinas. O técnico Nenê Santana admitiu que pode retomar um esquema que já funcionou em algumas rodadas: o 3-6-1. Na verdade, todos no clube ficaram assustados com a impiedosa goleada sofrida diante do Grêmio, por 6 a 1, em Porto Alegre, na última rodada. Antes disso, o time perdeu em casa para o São Caetano, por 3 a 0. Um novo tropeço seria fatal e a diferença de forças parece bem clara. Enquanto a Ponte tem uma das piores defesas, com 66 gols, o Atlético tem o segundo melhor ataque, com 81 gols. "Não podemos ignorar os números. Nosso time terá que marcar muito bem para neutralizar as principais jogadas do adversário", alerta Nenê Santana que vinha usando o esquema 4-3-3, com variação para o 3-5-2. Para usar o novo esquema, o técnico vai sacrificar um atacante, provavelmente o centroavante Anselmo. Assim ele manteria na frente apenas Alecsandro, que é um velocista e com capacidade para puxar os contra-ataques. A marcação já estará naturalmente reforçada pelas voltas dos experientes Marcus Vinícius, recuperado de contusão, e Romeu, que cumpriu suspensão automática. Luciano Baiano, liberado pelo departamento médico, está confirmado na lateral direita no lugar de André Cunha, suspenso com três cartões amarelos. No gol, o reserva Aranha substituirá a Lauro, titular há 82 jogos seguidos e que também ficará fora por conta de cartões amarelos. Se o plano estratégico funcionar, a esperança da comissão técnica é que o time volte a somar pontos e melhore sua posição atual, com 58 pontos, em nono lugar. O objetivo da diretoria é terminar entre os dez primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.