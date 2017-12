Ponte: só uma mudança em Curitiba Para acabar com qualquer dúvida sobre os riscos da Ponte Preta ser rebaixada para a Série B, o técnico Estevam Soares quer somar três diante do Coritiba, quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela 39.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time só vai ter uma mudança em relação ao que empatou, em casa, em 2 a 2, com o Flamengo: o volante Luciano Santos, machucado, será substituído por André Silva. A Ponte soma 48 pontos, ocupando a 15.ª posição, mas começou a semana com tranqüilidade. O treino da manhã foi cancelado e o grupo participou de um intenso físico-técnico à tarde, seguido ainda de 30 minutos de coletivo. A delegação vai deixar a cidade nesta quarta-feira às 9 horas, treinando no final da tarde no Centro de Treinamento do Caju, na capital paranaense.