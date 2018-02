Ponte sofre duas baixas inesperadas O técnico Abel Braga, da Ponte Preta, sofreu neste sábado duas inesperadas baixas nas vésperas da estréia do time no Campeonato Brasileiro, que será contra o Internacional-RS, neste domingo à tarde, no estádio Beira-Rio. O lateral direito Luciano Baiano não viajou com a delegação porque está próximo de um acerto com o Flamengo. Já o experiente Elivélton também pediu sua liberação para assinar contrato com o São Caetano. Estas definições aconteceram no treinamento realizado na manhã deste sábado no estádio Moisés Lucarelli, quando o técnico Abel Braga esperava apenas comandar um descontraído rachão. Com estas duas saídas, agora o clube acumula 16 desistências nos últimos dois meses, resultado da sua difícil situação financeira. A Ponte não paga salários em dia desde o ano passado. Para enfrentar o Internacional, Abel Braga deve alterar o esquema tático, passando de 4-4-2 para 3-5-2. Luis Carlos vai atuar na defesa ao lado de Gabriel e Rodrigo. A vaga de Elivélton, no meio-campo, deve ser ocupada por Vaguinho, que atuaria como ala direito. A provável formação da Ponte Preta para a estréia é esta: Alexandre Negri; Gabriel, Rodrigo e Luis Carlos; Vaguinho, Roberto, Piá, Adrianinho e Allan; Luizinho Vieira e Sérgio Alves.