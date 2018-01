Ponte surpreende e apresenta Abel Fim do mistério na Ponte Preta: Abel Braga será treinador do time na temporada de 2003. Ele foi apresentado, nesta quarta-feira à tarde, no estádio Moisés Lucarelli como substituto de Oswaldo Alvarez, o Vadão, que deve ir para o futebol japonês. O ex-zagueiro chegou prometendo muita cobrança dos jogadores e avisando que os atletas terão que "dar o sangue pelo time". Abel falou sobre o seu currículo como jogador do Vasco da Gama, Fluminense, Paris Saint Germain e até mesmo no Goitacaz-RJ, onde encerrou a carreira. "Na minha época o jogador não tinha a projeção que tem hoje. Agora é diferente, então, quem vestir a camisa da Ponte Preta terá que lutar como um guerreiro. Temos que honrar a camisa para a torcida da Ponte, que joga com o time", explicou. Esta é a segunda vez que Abel trabalha num clube paulista. Curiosamente ele trabalhou no outro time de Campinas, o Guarani, em 1997, e não deixou boa impressão em apenas um mês de trabalho. O time quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, ele trabalhou no Botafogo-RJ no Campeonato Estadual e depois no Brasileiro, quando assumiu o lugar de Artur Bernardes. A má campanha do time o derrubou e ele foi substituído por Ivo Wortmann e este, por Carlos Alberto Torres. Todos ficaram com a marca negativa da inédita queda do time para a Série B. "Quero começar vida nova", disse Abel, satisfeito em ser lembrado pela Ponte Preta "um dos maiores clubes do Brasil". Aos 50 anos ele ganhou a disputa com uma dezena de técnicos que sonhava com o cargo como Lula Pereira, Nicanor de Carvalho, Luiz Carlos Ferreira, Oscar Bernardi, Estevam Soares, Giba e Vágner Benazzi.