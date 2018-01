Ponte também é goleada na Série B3 Assim como na Série A do Brasileiro, a Ponte Preta foi goleada na Série B3 do Campeonato Paulista da Série B3. O time B da Ponte Preta-Sumaré perdeu de 6 a 2 do Jacareí. O Comercial de Tietê também foi goleado, mas por 5 a 1 pelo Prudentino. Mesmo jogando fora de casa, em Assis, o Corinthians-B conseguiu derrotar o Vocem por 1 a 0 e dispara na liderança isolada do Grupo 1, com 53 pontos ganhos, assim continuando como o time com melhor campanha na classificação geral. Quem se deu bem com os resultados foi o Joseense, que, depois de bater o União do Vale por 3 a 1 em São José dos Campos, se isola na liderança do Grupo 1, com 51 pontos ganhos. Em segundo nesse grupo está o Paulista de Caieiras, que foi goleado pelo Osan por 4 a 1, em Indaiatuba. O Guaçuano conseguiu a importante vitória de 2 a 0 em cima do Amparo e, com 37 pontos ganhos, volta a figurar na zona de classificação do Grupo 1. O destaque negativo da rodada ficou para o Catanduvense, que, ao ser goleado por 5 a 1 para o Pirassununguense, recebe o simbólico título de "pior time do estado de São Paulo". Com a 20ª derrota, o time de Catanduva continua com 12 pontos negativos (perdeu 15 pontos no Tribunal de Justiça Desportiva por utilizar jogadores irregulares).