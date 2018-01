Ponte também reclama da arbitragem Depois do técnico Emerson Leão, do São Paulo, agora é a vez da Ponte Preta reclamar da arbitragem no Campeonato Paulista. A crítica é ao árbitro Anselmo da Costa, que apitou a derrota da equipe de Campinas para o União São João, por 3 a 2, quinta-feira, em Araras. "Conheço ele (o árbitro Anselmo da Costa) desde a infância e posso garantir que ele torce para o Guarani. Então, como pode apitar jogos nossos?", afirmou o vice-presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, que promete levar provas de suas acusações à Federação Paulista de Futebol. Na partida de quinta-feira à noite, Anselmo da Costa marcou um pênalti para o União São João aos 46 minutos do segundo tempo e o gol marcado determinou a derrota da Ponte. "Acho que os juízes também devem ser responsabilizados por resultados e ser punidos. Porque o técnico sempre é culpado pela derrota, pela campanha e perde o emprego a todo momento", reclamou o técnico Vadão, frustrado com o resultado. A derrota deixou a Ponte com apenas quatro pontos em seis jogos disputados. O objetivo agora é buscar a reabilitação contra o Paulista, domingo, em Jundiaí. O atacante Roger, após cumprir suspensão, pode voltar ao time.