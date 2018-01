Ponte: técnico quer espírito guerreiro Dois resultados inesperados deixaram a Ponte Preta, de novo, ameaçada pelo rebaixamento no Campeonato Paulista. A comissão técnica e a diretoria, agora, pretendem transformar o jogo diante do Palmeiras, domingo, às 18 horas, no Majestos o, como "do tudo ou nada". Para o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, "nossos jogadores precisam ter espírito de guerra". O maior exemplo foi o time do Atlético Sorocaba, que venceu a Ponte, por 4 a 2, quinta-feira. Antes disso, em casa, o time campineiro tinha empatado, em 3 a 3, com o Mogi Mirim. Com estes dois resultados ruins, o time chegou apenas aos 18 pontos, em 14º lugar, e ameaçado pelo descenso. A saída é vencer o Palmeiras, atingir os 21 pontos e respirar, mesmo se matematicamente, não der para escapar já nesta rodada. Depois a Ponte vai enfrentar o são Paulo, no Morumbi, encerrando sua participação diante do Sa nto André, em Campinas. Com relação ao time, Vadão vai contar com o retorno do volante Ângelo, que cumpriu suspensão automática, e deve ocupar a vaga de Henrique. No ataque, Roger, após suspensão, entra na vaga de Romualdo.