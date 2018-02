Ponte tem apenas dúvida na lateral A Ponte Preta está praticamente definida para o jogo contra o Internacional, domingo, às 18 horas, no Majestoso, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Nenê Santana promoveu várias mudanças no time e deixou apenas uma dúvida na lateral direita, entre o titular André Cunha e o reserva Luciano Baiano. O técnico, porém, encarou a dúvida com naturalidade: "O André Cunha não é lateral de origem e, talvez, por isso tenha caído de produção física e técnica. Por isso, penso em usar o Luciano Baiano", justificou após o coletivo-apronto realizado nesta tarde. Em parte, o próprio jogador concordou com o técnico: "Sou profissional e estou pronto para acatar as ordens", disse ele, embora confirmando a disposição de agora se firmar como ala direito. Quando chegou no Majestoso, no início do ano, ele era meia. Fora esta dúvida, a Ponte Preta ainda sofrerá outras mudanças em relação ao time que perdeu para o Fluminense, por 1 a 0, em Volta Redonda. Bill, recuperado de contusão, será o lateral-esquerdo, posição ocupada anteriormente por Luciano Baiano. No meio c ampo, o volante Ricardo Conceição será o substituto de Marcus Vinícius, suspenso com três cartões amarelos, além da entrada do meia Lindomar na vaga de Flávio, por opção técnica. No ataque, Roger volta depois de cumprir suspensão e no lugar de Anselmo, a inda muito irregular. A Ponte vai tentar a reabilitação usando o esquema 4-4-2. O jogo é encarado como uma decisão na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, porque os dois times estão com 61 pontos. O último jogo do time campineiro foi confirmado para o Barradão, em Salvador, porque nesta tarde o Vitória foi absolvido pelo STJD de perder mando de campo por confusões ocorridas no jogo diante do São Paulo, na última rodada.