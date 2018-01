Ponte tem duas mudanças contra o Goiás A Ponte Preta enfrenta o Goiás, neste sábado, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, lutando contra o estigma de ser um "cavalo paraguaio". Como aconteceu ano passado, o time largou bem na competição, ocupa a terceira posição, com 14 pontos. O adversário, porém, também faz boa campanha, está na oitava posição, com 11 pontos. Para o técnico Oswaldo Alvarez, da Ponte, o desafio "é manter a motivação do grupo durante todo o campeonato, que é bastante longo e difícil". Por isso, ele dividiu a tabela em mini-metas a cada três jogos. A terceira delas começou bem, com a vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, na rodada anterior. "Mas precisamos confirmar os três pontos em casa", lembra Vadão. O retrospecto dos confrontos é favorável ao time campineiro, com cinco vitórias, quatro derrotas e dois empates. O time, armado no esquema 4-5-1, terá duas novidades: o zagueiro Thiago Mathias e o volante Luciano Santos, que substituem Rafael Santos e Carlinhos, respectivamente, que estão suspensos. Outra surpresa será a estréia do atacante Evando, que foi regularizado na última hora junto a CBF e ficará no banco de reservas. Este jogo vai marcar a despedida do meia Harison, negociado com o União de Leiria, de Portugal, por US$ 1,5 milhão.