Ponte tem dúvida no ataque contra Vasco Depois da boa apresentação diante do Grêmio, os jogadores da Ponte Preta se reapresentaram na tarde desta terça-feira e já começaram a preparação para enfrentar o Vasco, sábado, às 18 horas, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Enquanto os reservas realizaram um jogo-treino contra o Rio Branco, de Americana, os titulares fizeram um trabalho de relaxamento muscular e o técnico Abel Braga já pensa em um substituto para o atacante Fabrício Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dois nomes despontam como favoritos à vaga do atacante. Jean, que entrou contra o Grêmio e deu mais mobilidade ao time, e Luizinho Vieira que, apesar de jogar no meio-campo, estão na expectativa de conseguir um lugar entre os titulares. "Tenho algumas boas opções para substituir o Fabrício Carvalho. Vamos testar formações durante a semana para saber quem joga ao lado do Sérgio Alves", explicou o treinador. Mesmo tendo perdido quatro no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro, a Ponte ocupa a 19ª posição, com nove pontos. O departamento jurídico, porém, ainda acredita em reaver os pontos no julgamento de quinta-feira à noite, quando os advogados vão tentar provar que o volante Roberto tinha condições legais de jogo. Ele tinha sido suspenso por dois jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.