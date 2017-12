Ponte tem mais um gaúcho pela frente Depois de empatar sem gols com o Juventude na última quarta-feira, a Ponte Preta tem mais um time do Rio Grande do Sul neste domingo, às 16 horas. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o time do técnico Abel Braga, com 30 pontos, enfrenta o Internacional, que tem 11 pontos a mais. "Todo jogo é difícil, ainda mais quando se tem pela frente um time tradicional como o Internacional", comentou o técnico da Ponte, que ainda não perdeu para times gaúchos na competição. No primeiro turno, empatou com o Inter, por 1 a 1, em Porto Alegre, venceu o Juventude, por 1 a 0, no Majestoso. Só que perdeu estes quatro pontos no STJD por incluir irregularmente o volante Roberto. O Grêmio também foi batido no Majestoso, por 2 a 1. Com o objetivo de melhorar a classificação, o treinador terá quatro reforços. O zagueiro Gerson, o lateral Alan, o volante Roberto e o meia Ronildo cumpriram suspensão e têm retornos garantidos. Por outro lado o volante Romeu, que deixou o último jogo reclamando de fortes dores no tornozelo, deve ser vetado pelo departamento médico. Com isso Ângelo segue entre os titulares. Na lateral-direita também pode ocorrer mudança. Marquinhos, que vem atuando, pode ir para o banco de reservas. Carlos Alexandre, que ficou muito tempo afastado do time em virtude de uma cirurgia no púbis, vem entrando bem nas partidas e pode ser confirmado como titular.