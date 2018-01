Ponte tem obrigação de vencer Atlético-PR Depois do fraco desempenho contra o São Caetano na última rodada, vencer o Atlético-PR no estádio da Arena da Baixada no próximo domingo passou a ser questão de honra para a Ponte Preta, que ocupa as últimas posições da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. "Temos que manter a mesma raça e vontade apresentadas contra o São Caetano. Só assim poderemos pensar em vencer o Atlético-PR dentro de Curitiba", disse o técnico Abel Braga. Para buscar a quarta vitória no Brasileirão, o treinador deverá escalar força máxima contra os paranaenses. O zagueiro Gerson, que cumpriu suspensão automática, volta ao time mesmo com a boa atuação de Rafael Santos. Esta, inclusive, deve ser a única alteração de Abel para esta partida.