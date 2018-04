Ponte tem problema no ataque para pegar o Corinthians A Ponte Preta ganhou mais um desfalque para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atacante Rildo machucou o ombro na estreia contra o Mogi Mirim, no último domingo, e foi vetado pelo departamento médico.