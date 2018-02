Ponte tenta antecipar renovações A diretoria da Ponte Preta promete esforço dobrado ainda nesta quinta-feira, véspera do Natal, para renovar mais alguns contratos de jogadores do elenco. Restando menos de um mês para o início do Paulistão, o time tem apenas 12 atletas confirmados para 2005: os goleiros Lauro, Murilo e Cláudio; o lateral Rissut; os zagueiros Rafael Santos e Gustavo; os volantes Ângelo e Ricardo Conceição; os meias Lindomar, Romeu e Rafael Rodrigues; e o atacante Roger. As prioridades no momento são as renovações de contrato do lateral Luciano Baiano, do volante Marcus Vinícius e do meia Flávio. Dos três, apenas Flávio tem boas chances de ficar. Os outros dois têm propostas de outros clubes. "Os jogadores ouvem ou fazem uma proposta, mas deixam para responder só em janeiro. Na verdade, eles fazem leilão entre vários clubes", explicou o diretor da Ponte, Ricardo Koyama.