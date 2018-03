Ponte tenta contornar princípio de crise A primeira derrota no Campeonato Paulista já ameaça a tranqüilidade que a Ponte Preta havia reconquistado com a seqüência de bons resultados. Por isso, a comissão técnica está atenta para não deixar os jogadores escaparem a vaga para a próxima fase, que está muito próxima. Após a derrota para o Atlético Sorocaba, no domingo, o capitão Piá não poupou críticas aos seus companheiros. "A Ponte sempre foi time de garra. Foi sempre assim que vencemos. Mas os jogadores jogaram como mariposas e bambis, com toquinhos de lado e sorrisinho no rosto. Isso não pode acontecer novamente", disparou. A declaração gerou um certo mal-estar entre os jogadores, mas o atacante Weldon, que perdeu um pênalti e foi um dos principais alvos das críticas, preferiu não polemizar. "Ele (Piá) falou aquilo no calor do jogo. Está tudo normal", amenizou. O técnico Estevam Soares também se mostrou visivelmente insatisfeito pelo pênalti desperdiçado por Weldon. De acordo com ele, os batedores oficiais são o meia Piá e o atacante Anselmo. "Os dois treinaram durante a semana, não era para Weldon ter pego a bola para bater", revelou. Apesar da derrota, a Ponte continua na segunda colocação do grupo 1, com 13 pontos. Na última rodada, o time enfrenta o Rio Branco em Campinas. Para esse jogo, Estevam Soares terá as voltas do ala-direito André Cunha e do volante Romeu, que estavam suspensos com três cartões amarelos.