Ponte tenta contratar meia do Santo André A Ponte Preta está interessada em ter o jogador Vander para a disputa do Campeonato Brasileiro. O meia, que atualmente defende o Santo André, confirmou, inclusive, que já foi procurado pelos dirigentes do clube de Campinas. Vander, entretanto, disse que vai esperar terminar o compromisso que tem com seu atual clube e só depois irá negociar. O Santo André está disputando uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil - na primeira partida, derrotou o Atlético-MG por 3 a 0. Jovens - O time de juniores da Ponte vai participar de dois importantes torneios na Europa. A excursão acontecerá entre 18 de maio e 2 de junho. Na Holanda, a equipe vai disputar um quadrangular organizado pelo PSV Eindhoven. Na França, vai jogar o tradicional Torneio de Croix, com equipes como Dínamo (Ucrânia), Osasuña (Espanha), PSV (Holanda) e Paris Saint-Gemain (França). Descanso - Já o elenco profissional da Ponte teve folga no fim de semana e só se reapresenta na segunda-feira, quando inicia a pré-temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro.