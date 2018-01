Ponte tenta estragar festa do Guarani O confronto de número 175 entre Ponte Preta e Guarani, neste domingo, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, coloca o time do técnico Abel Braga, já eliminado do Campeonato Paulista, como franco atirador. O objetivo é apenas estragar os planos do Guarani chegar à segunda fase do estadual. Participando de seu primeiro dérbi, Abel Braga descobriu um motivo para incentivar seus jogadores. Ele diz que a vitória significará um prêmio simbólico: o "troféu do caráter". Pouco afeito aos duelos da cidade, ele não enxergava razão para tanta preocupação e apreensão. Mas, de repente, encontrou a razão para vencer: ganhar moral antes da disputa do rebolo, que reunirá 12 clubes na briga para fugir do rebaixamento. Acostumado ao clima do dérbi, que já participou como jogador, Giba, técnico do Guarani, parece compreender melhor o significado deste jogo para o torcedor campineiro. Ele também é debutante como treinador, mas demonstra conhecer bem a responsabilidade que está nos seus ombros. "Em circunstâncias normais este jogo já seria decisivo. Mas, agora, representa nossa sobrevivência no campeonato", diz. Com 9 pontos no grupo 1, uma vitória classifica a equipe do Guarani. A Ponte, com apenas 4 pontos, tenta evitar outra decepção diante de sua torcida. O Guarani está escalado com o time-base no Paulistão. Tem uma defesa instável, apesar do bom goleiro Jean. Seus destaques são os meias Marquinhos e Lúcio. No ataque, o criticado Rodrigão é sua esperança de gols. A Ponte Preta usou cinco formações diferentes na fase inicial. O ala Elivélton, que cumpriu suspensão, o volante Roberto, recuperado de contusão, e o meia Piá, poupado, devem retornar ao time.