Ponte tenta fechar contrato com Flávio A diretoria da Ponte Preta espera apresentar nesta quinta-feira seu último reforço para o Campeonato Brasileiro. O clube já definiu salários com o volante Flávio, que só aguarda a liberação oficial por parte do Palmeiras, clube com o qual ainda mantém vínculo. "Entre nós está tudo certo", comentou o volante, que não vê a hora de se integrar ao elenco, que treina em Jarinu. De qualquer forma, o novo reforço estaria fora da estréia no campeonato nacional, dia 21, contra o Corinthians, em Campinas. A vinda de Flávio, que ano passado defendeu o Internacional-RS no Brasileiro, reascendeu a possibilidade da Ponte ceder o zagueiro Gabriel para o Palmeiras. O seu passe já pertence ao empresário Juan Figer, que pagou US$ 400 mil. O zagueiro também está na relação de atletas em condições de estrear, o que deixa a brecha para que o Palmeiras manifeste oficialmente sua disposição de ficar com o jogador. O prazo para definir o futuro de Gabriel termina sexta-feira. Ele pode ser emprestado até o fim do ano, pode ficar em definitivo no Palmeiras ou até mesmo continuar na Ponte.