Ponte tenta primeira vitória no Paulista Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, a Ponte Preta enfrenta o Juventus nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, em São Paulo. A partida é válida ainda pela terceira rodada do Estadual. O time campineiro, penúltimo colocado do Grupo 1 com três pontos, entra em campo pensando somente na vitória. Se vencer, assume o terceiro lugar, mas em caso derrota ficaria ameaçado pelo rebaixamento. O Juventus, oitavo com três pontos, está na mesma situação. O jogo deveria ter sido realizado no sábado (31 de janeiro), mas na oportunidade o árbitro Luiz Flávio de Oliveira decidiu paralisar a partida aos dois minutos do segundo tempo, quando a Ponte vencia por 1 a 0, em razão da forte chuva que caíra em São Paulo. Cumprindo o que determina o regulamento das competições regidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu que uma nova partida será realizada, ou seja, outros 90 minutos realizados com o placar de 0 a 0. No entanto, quem pensava que tudo seria "zerado" se enganou. A FPF enviou um comunicado à Ponte dizendo que o cartão amarelo levado pelo volante Marcus Vinícius continua valendo. Com isso, ele é o principal desfalque do técnico Estevam Soares, já que tomou o terceiro contra o União Barbarense (0 a 0), domingo passado. Na vaga, Ângelo já foi confirmado. "Ficamos sabendo de última hora. Por pouco não fomos surpreendidos", disse Estevam, se referindo a possíveis punições caso o jogador atuasse. Outro desfalque é o lateral-esquerdo Alan, expulso no jogo passado. Ele será substituído por Bill. Na defesa, Luís Carlos deve perder lugar para Rafael Santos. A única dúvida está no ataque, onde Anselmo, Weldon e Waguinho disputam duas vagas. O técnico do Juventus, Roberto Brida, preferiu esconder a escalação. No entanto, o time deve ser o mesmo que perdeu para o Rio Branco (1 a 0). Destaque para o atacante Wellington Paulista, que já marcou dois na competição.