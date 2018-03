Ponte tenta quebrar tabu no Rio Depois de perder mais uma batalha na justiça desportiva, quinta-feira - quanto teve confirmada a perda de pontos por ter escalado um jogador com inscrição irregular - a Ponte Preta quer agora recuperar o tempo perdido no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18 horas, a equipe campineira enrfenta o Vasco da Gama, em São Januário, tentando quebrar um tabu: nunca venceu seu adversário. Em oito partidas oficiais, os cariocas venceram cinco e empataram outras três. "Esse tabu não interfere na nossa preparação. Trabalhamos pensando no presente, não no que aconteceu há tanto tempo", disse o goleiro Alexandre Negri, um dos destaques da Ponte no campeonato. Mas se depender de retrospecto a situação fica mesmo ruim para o time campineiro. Embora não vença há cinco jogos, o Vasco da Gama defende uma invencibilidade de 18 jogos em seu estádio. Em 19º lugar, com apenas nove pontos, a Ponte corre contra o prejuízo de quatro pontos perdidos no STJD. Seu objetivo, agora, é somar pontos para fugir das últimas posições e evitar o rebaixamento. O técnico Abel Braga não poderá contar com o atacante Fabrício Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar já está confirmada a entrada de Jean, jogador revelado pelo próprio clube. Na lateral-direita, Mantena mesmo estando liberado após cumprir suspensão pela segunda expulsão consecutiva, vai para o banco de reservas e Marquinhos ganha sua primeira chance como titular do time campineiro. Nenê que era opção para a meia e para o ataque sentiu uma contusão muscular e acabou vetado pelo departamento médico.