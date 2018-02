Ponte tenta superar irregularidade A Ponte Preta quer superar sua irregularidade dentro do returno do Campeonato Brasileiro para vencer o Internacional, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. A vitória será importante para a conquista de uma vaga na Copa Sul-Americana de 2005, objetivo dos dois times que somam 61 pontos cada. A preocupação do técnico Nenê Santana durante a semana foi reanimar os jogadores após a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, em Volta Redonda. O próprio técnico andou na corda bamba, sendo muito criticado e tendo seu cargo ameaçado. Na verdade, a sua permanência no próximo ano depende do sucesso nas últimas duas rodadas do Brasileiro, nos jogos contra o Internacional e depois diante do Vitória, em Salvador. "Estou tranqüilo, porque sou funcionário do clube. Mas estou preocupado em achar a melhor formação do time para vencermos", disse Santana, que também promoveu novas mudanças no time para buscar a tal motivação que anda faltando em campo. Nem a premiação de R$ 100 mil prometida pela diretoria parece dar ânimo ao grupo. Na última apresentação em casa, a Ponte perdeu para o Atlético-PR, por 3 a 2. A maior surpresa do time é a entrada de Luciano Baiano na lateral direita no lugar de André Cunha, que apresentou desgaste físico nos últimos jogos. Baiano vinha atuando improvisado na lateral-esquerda, agora ocupada por Bill, recuperado de contusão. No meio campo, a ausência de Marcus Vinícius será ocupada por Ricardo Conceição, enquanto Lindomar entrará na vaga de Flávio, por opção técnica. No ataque, após cumprir suspensão, Roger entra na vaga de Anselmo. Além da premiação, a diretoria tenta motivar o time com a presença de sua torcida. Assim voltou à promoção da venda de ingressos por R$ 7 para sócios e torcedores com a camisa do clube.