Ponte tenta ter mais regularidade A Ponte Preta enfrenta o Fortaleza neste domingo, no estádio Castelão, no atípico horário das 9 horas - por causa do carnaval fora de época na capital cearense. Como os dois times lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o confronto ganha aspecto de "jogo de seis pontos". A preocupação do técnico Abel Braga é dar mais regularidade para a Ponte Preta. "Nosso time é muito jovem e sofre oscilações. Um jogo vai muito bem, outro vai mal", revelou o treinador. Dessa vez, Abel poderá escalar o time considerado titular. O volante Roberto, liberado pelos médicos, e o zagueiro Gerson, que cumpriu suspensão, estão liberados e entrarão nos lugares de Luis Carlos e Ângelo, respectivamente.