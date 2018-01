Ponte tenta vencer 1ª fora de casa A Ponte Preta quer acabar com o estigma de não vencer fora desde jogos da Copa João Havelange. E, para isso, espera iniciar uma nova fase contra o Botafogo, neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2001. O técnico Nelsinho Baptista, da Ponte Preta, está preocupado. Ele acha que o time precisa inverter o retrospecto das últimas partidas se quiser chegar às semifinais. No Paulistão, a Ponte venceu três jogos em casa, mas ainda não venceu longe de sua torcida. "Estamos tentando acertar os erros e repetir o mesmo bom futebol que jogamos quando estamos em nossa casa. A situação precisa mudar", diz o treinador. Ele comenta sabendo que os números são negativos. Nelsinho Baptista assumiu o time na segunda rodada da Copa João Havelange, disputada ano passado. Neste torneio, a Ponte fez 12 jogos fora de casa na primeira fase. Foram apenas duas vitórias (contra Bahia e Santa Cruz), quatro empates e seis derrotas. Já na segunda fase, quando enfrentou o Grêmio nas oitavas-de-final, o time campineiro perdeu por 1 a 0 no Rio Grande do Sul e venceu por 2 a 1 em casa. Como o critério de desempate favorecia os gols marcados fora de casa, a Ponte acabou sendo eliminada. No Campeonato Paulista, a Ponte Preta fez apenas um jogo fora do seu estádio: justamente o dérbi contra o Guarani, onde foi derrotada por 2 a 1. Em casa manteve seu bom aproveitamento, vencendo os três jogos que disputou contra Santista, Corinthians e União São João. Para tentar reverter este quadro, o treinador espera que os meias Fabinho e Adrianinho mais o zagueiro Alex Oliveira se recuperem de contusão. Piá, André Santos e o jovem Carlos Alexandre já estão confirmados entre os titulares.