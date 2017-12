Ponte terá 2 especialistas no ataque Após a passar as primeiras rodadas do Campeonato Paulista improvisando o time da Ponte Preta, o técnico Estevam Soares finalmente poderá contar com dois atacantes natos entre os titulares. Weldon e Waguinho, ambos recuperados de contusão, estão praticamente confirmados para o jogo contra o União Barbarense, domingo, em Campinas. "É uma ótima notícia. Embora o Rafael Ueta tenha feito bons jogos no ataque, é melhor ter jogadores que são efetivamente especialistas. Assim, ganhamos no ataque e no meio", disse Estevam, já confirmando a volta de Ueta no meio-campo. Em compensação, a Ponte continuará dependendo das improvisações em outros setores. O meia André Cunha atuará na lateral-direita, na vaga de Márcio Goiano, que estreou contra o Juventus e deixou claro que ainda está distante das condições físicas ideais. Na defesa, Luís Carlos, gripado, poderá ser substituído por Rafael Santos. Apesar de todas essas mudanças, a grande novidade da Ponte deve estar na reserva. Embora tenha feito poucos treinos com o time, o atacante Anselmo já deve ficar no banco. "Fisicamente estou bem, mas ainda preciso ter mais contato com bola", disse o jogador, que era do Pameiras e se apresentou quinta-feira em Campinas. A Ponte ainda não venceu no Paulistão, empatando os dois jogos que fez, contra o São Paulo (0 a 0 no Morumbi) e contra a Portuguesa Santista (3 a 3 em Campinas).