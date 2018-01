Ponte terá 3 novidades contra o Juventus Ao contrário do arqui-rival Guarani, a Ponte Preta folgou na rodada deste meio de semana no Campeonato Paulista, assim como todos os times do Grupo 1. Com isso, o técnico Estevam Soares aproveitou para intensificar os treinamentos e já adiantou que deve ter três novidades para enfrentar o Juventus, sábado, na Rua Javari, em São Paulo. A principal delas será o atacante Weldon. Após passar as duas primeiras rodadas improvisando os meias Rafael Ueta e Kléber no ataque, Estevam finalmente terá um especialista para o setor. "Demorou, mas felizmente poderemos contar um atacante de fato", comemorou o treinador. Weldon, que defendeu o Sport-PE no último Campeonato Brasileiro da Série B, só pôde ser inscrito no Paulistão durante essa semana. Ele tinha um contrato com o Santos até a última sexta-feira e teve de esperar pelo término do acordo. Outro que também deve estrear com a camisa alvinegra é o lateral-direito Márcio Goiano, que ganha vaga do jovem Dênis, contundido. Na defesa, Luís Carlos ganhará nova chance no lugar do lateral-esquerdo Bill. Assim, Alan, que vinha atuando improvisado na zaga, volta à posição de origem.