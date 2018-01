Ponte terá Alex Oliveira e Fabinho O tão esperado entrosamento ainda não deve ser visto na Ponte Preta no jogo diante do Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto. O técnico Nelsinho Baptista está com vários problemas para escalar o time na quinta rodada do Campeonato Paulista. As boas notícias nesta terça-feira foram as confirmações de que o zagueiro Alex Oliveira e o volante Fabinho serão apenas poupados dos treinos da semana, mas terão condições de atuar no estádio Santa Cruz. O meia Adrianinho também fez exames que não constataram nenhuma lesão na coxa. Ele, porém, deve ficar fora do time, uma vez que o titular Piá volta após cumprir suspensão automática. Alex sentia dores na coxa direita, enquanto Fabinho suspeitava de uma fratura no pé direito. Ambos foram tranqüilizados após a realização de exames de ressonância magnética e raio-x. Menos mal para Nelsinho, que não terá o zagueiro Ronaldão, expulso, e o lateral-esquerdo Wágner, com dois cartões amarelos. André Santos e o garoto Clodoaldo devem ser os seus substitutos. Na lateral direita, Carlos Alexandre está ganhando a posição de Dionísio, meia que estava improvisado. A Ponte é vice-líder do Paulistão, com nove pontos ganhos, todos conquistados dentro do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.