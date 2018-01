Ponte terá apoio maçico da sua torcida A Ponte Preta terá o apoio maciço de sua torcida para defender pela sétima vez a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Internacional, domingo, às 16 horas, no Majestoso. Mais de 10 mil ingressos já estão nas mãos dos torcedores e a expectativa da diretoria é de que perto de 18 mil pessoas compareçam para empurrar a líder isolada, com 32 pontos, para sua 11.ª vitória e manter a única campanha invicta em casa. O técnico interino, Nenê Santana, confirmou a escalação após o coletivo da tarde, com algumas mudanças forçadas. Na defesa, Galeano retorna de suspensão em lugar de Thiago Matias. No meio-campo, Ângelo que também estava suspenso, volta na vaga de Éverton, que levou o terceiro amarelo na vitória sobre o Santos, por 1 a 0, na última quarta-feira. O volante André Silva, que foi expulso contra o Fluminense, retorna normalmente, no entanto, ele ficará no banco de reservas. O esquema será o mesmo: o 4-5-1. A diretoria continua evitando comentar nomes para substituir Oswaldo Alvarez, o Vadão, que se transferiu para o Verdy Tokyo, do Japão. Mas pode confirmar o meia Luís Carlos, de 22 anos, do Noroeste de Bauru, como novo reforço.