Ponte terá duas estréias contra o Flu O técnico da Ponte Preta, Marco Aurélio, confirmou que os recém-contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro farão sua estréia no próximo sábado, quando será realizado amistoso contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O meia Marquinhos, que veio da Portuguesa de Desportos, e o lateral-esquerdo André Silva, contratado junto ao Vasco da Gama, chegaram a Campinas há duas semanas e seguem treinando com o elenco. "Ainda não defini o time, mas com certeza os dois devem jogar", declarou Marco Aurélio, que acha muito importante a realização deste amistoso. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv, às 15 horas, marcando a estréia do técnico Oswaldo de Oliveira no time da Laranjeiras, além das estréias de novos reforços como o atacante Caio, o zagueiro André Luis e o volante Gilmar. Além da apresentação oficial de Roger, que voltou do Benfica de Portugal. Para a Ponte também é o primeiro teste após as eliminações do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. "Vamos jogar com um grande time, vai ser uma prévia do que vamos encarar durante o Campeonato Brasileiro", lembrou o técnico. O atacante Washington tem presença confirmada na partida. Depois de se destacar como o artilheiro do Campeonato Paulista, com 16 gols, e da Copa do Brasil, com 11 gols, sua negociação foi dada como certa. Consultas oficiais de Fiorentina, da Itália, Bordeaux, da França, e Corinthians foram confirmadas, mas nenhum time esteve disposto a pagar os US$ 6 milhões pedidos pela diretoria, que prorrogou seu contrato até 2004. Se Washington pode ir, o zagueiro Fábio Luciano pode retornar. Dispensado pelo Corinthians, o jogador tem grandes chances de voltar a defender a Ponte Preta, clube que o revelou. O Corinthians ainda não efetuou todo o pagamento referente ao seu passe, o que facilita sua volta. A Ponte cobra na justiça um débito do Corinthians de US$ 1 milhão. No dia 22 de julho, toda a delegação da Ponte Preta segue para o Hotel Santa Filomena, em Jarinu-SP, onde realiza pré-temporada. A estréia no Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 1º de agosto, contra o Flamengo, em Juiz de Fora. A comissão técnica ainda aguarda a contratação de um lateral-direito, possivelmente Daniel, do Palmeiras, para fechar o elenco. Pimentel, do Flamengo, e Neném, do Cruzeiro, são outras opções. O meia Piá, que se envolveu em um acidente automobilístico sem gravidade no domingo, também enfrenta o Fluminense.