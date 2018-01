Ponte terá duas estréias neste domingo Depois de comandar a Ponte Preta em dois jogos, o técnico Estevam Soares chegou a um conclusão: é melhor não mudar o esquema 4-5-1 armado pelo ex-técnico Vadão. Assim, o time está confirmado para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, quando tentará quebrar um jejum de nove jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O time terá duas estréias: o zagueiro Preto e o meia Élson. A mudança na defesa é forçada pela suspensão de Thiago Matias, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Paysandu, em Belém. Preto, ex-Santos, teve uma rápida passagem pelo Guarani antes de chegar na Ponte, há duas semanas. A entrada de Élson, ex-Palmeiras, se deve à contusão de Evando, que sofreu um lesão muscular na coxa direita e ficará fora por cerca de 20 dias. O estreante chegou ao clube na última segunda-feira, vindo do Stturgart, da Alemanha. Com 34 pontos, a Ponte Preta ocupa a 12.ª posição.