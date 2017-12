Ponte terá força máxima contra Palmeiras Embora o técnico Estevam Soares não queira confirmar, a Ponte Preta defenderá a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, sábado, em São Paulo, com apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Atlético Mineiro, na rodada passada. O experiente volante Romeu, recuperado de uma amidaglite, vai entrar no lugar de Alan. A definição, porém, só deve acontecer após o treino tático programado para quinta-feira. O técnico até admite que a volta de "Romeu é natural" porque é o titular e só deixou o time porque estava adoentado. A briga maior acontece mesmo na defesa, já que Gustavo estreou bem e deve continuar, apesar da volta de Luiz Carlos, que cumpriu suspensão automática. "É uma dúvida salutar", desconversa Estevam. Depois de receber um relatório do auxiliar-técnico Gerson Sodré sobre o Palmeiras, Estevam está preocupado em neutralizar o rápido ataque adversário, diminuindo os espaços principalmente para Vágner Love. Último reforço - A novidade no treinamento desta quarta-feira foi a presença do volante Flávio, que ano passado defendeu o Internacional-RS. No começo da semana ele fechou um acordo com o Palmeiras, pegando seus direitos federativos e abrindo mão de uma ação trabalhista contra o clube do Palestra Itália. A comissão técnica aprovou o novo reforço. "O Flávio é um volante de boas qualidades técnicas e que tem a vantagem de chegar no ataque finalizando, chutando a gol", comentou o técnico Estevam Soares. Com a chegada de Flávio, está definida também a saída do zagueiro Gabriel, que não treina há vários dias com o elenco. Seu destino deve ser mesmo o Palmeiras. A diretoria confirmou que a chegada de Flávio encerra, em princípio, o ciclo de contratações para o Brasileiro. "Só vamos buscar outro jogador caso tenhamos algum problema sério de contusão", explicou o diretor de futebol Ricardo Koyama. Segundo o dirigente, o elenco profissional conta com quase 40 jogadores, tanto que o clube confirmou sua participação na Copa Interior, organizada pela Federação Paulista e que começa dia 4 de julho.