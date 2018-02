Ponte terá mudança para enfrentar o São Paulo no Morumbi Lamentando muito a ausência forçada do atacante Roger, que não poderá atuar por conta de um acordo de cavalheiros, o técnico Nelsinho Baptista praticamente já definiu o time da Ponte Preta para enfrentar o São Paulo, sábado, no Estádio do Morumbi, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. As voltas de Finazzi, no ataque, e de Anderson, na defesa, devem ser as duas Novidades. ?Vamos sentir muito a falta do Roger, porque ele melhorou, em muito, a performance do time, principalmente do nosso ataque?, explicou Nelsinho, que terá a volta de Finazzi, artilheiro do time, com sete gols. Assim o técnico confirmou a manutenção de Anderson Luís no ataque, mesmo porque ele atuou bem na vitória sobre o América, por 3 a 2, tendo inclusive marcado um gol. A principal novidade é a recuperação do experiente zagueiro Anderson, que não atuou nos últimos dois jogos por causa de uma contratura muscular. Ele deve retornar à equipe, provavelmente, no lugar de Zacarias, formando dupla com Émerson. Os jogadores realizaram treinos técnicos e táticos nesta quarta-feira e o time pode ser confirmado após o coletivo marcado para quinta-feira à tarde. Com 20 pontos, a Ponte Preta ainda sonha em chegar às semifinais. O time campineiro venceu seus últimos três jogos: Santo André, 3 a 1, Ituano, 2 a 1 e América 3 a 2.