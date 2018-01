Ponte terá mudanças e mesmo esquema O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não quis saber de guardar segredo com relação a escalação da Ponte Preta que enfrenta o Goiás, neste sábado, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas mudanças confirmadas, o time campineiro manterá o esquema 4-5-1 responsável pela boa campanha até agora, com 14 pontos, em terceiro lugar. No treinamento da manhã desta quinta-feira, Vadão já confirmou o time com duas novidades. A primeira será a estréia do zagueiro Thiago Mathias e a segunda, a entrada do volante Luciano Santos no meio-campo. Eles substituem os suspensos Rafael Santos e Carlinhos, respectivamente. O zagueiro Galeano, que vinha sentido dores musculares, já está recuperado e vai para o jogo. O capitão do time chegou a ser sondado pelo Vasco no início da semana, mas ele próprio descartou qualquer possibilidade de transferência. "Houve uma sondagem por parte dos dirigentes cariocas. Mas no momento, estou feliz aqui na Ponte Preta e quero permanecer no clube", disse. Os atacantes recém-contratados Frontini e Evando já estão realizando treinamentos com o elenco, mas ainda não estão liberados para atuar. Eles precisam ser inscritos no BID para estrearem. Evando, inclusive, foi um dos destaques do jogo-treino, na terça-feira, quando marcou um dos gols da vitória, por 3 a 1, sobre o São Bernardo, que disputa a Segunda Divisão. O meia Harison, contratado pelo União de Leiria, de Portugal, está confirmado para realizar sua última partida pelo clube diante dos goianos. Ele se apresenta no dia 25 de junho, no novo clube.