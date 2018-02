Ponte terá quatro desfalques em casa A exemplo de Jair Picerni no São Caetano, o técnico Estevam Soares também terá problemas para definir o time da Ponte Preta para o duelo contra a equipe do ABC, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em princípio, ele não poderá contar com os laterais Rissut, suspenso, e Luciano Baiano, machucado; o zagueiro Preto, suspenso mais um jogo pelo STJD devido a sua expulsão contra o Cruzeiro; e o atacante Tico, que recebeu o terceiro amarelo na derrota para o São Paulo, no Morumbi. Em contrapartida, o volante Éverton está de volta após cumprir a automática. Por enquanto, o treinador não definiu quem serão os substitutos, mas a tendência é que ele improvise o ala-esquerdo Iran na vaga de Rissut, além da entrada de Thiago Matias na defesa e de Zé Carlos no ataque. Estevam Soares ainda aguarda um parecer médico sobre os meias Piá e Evando, com lesões no tornozelo, para definir o meio-de-campo. A Ponte é a 11.ª colocada no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos.