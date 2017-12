Ponte terá quatro desfalques no Morumbi Mesmo com a diretoria tendo voltado atrás na sua decisão de colocar um time misto da Ponte Preta contra o Corinthians, neste domingo, no Morumbi, o técnico interino Nenê Santana terá vários desfalques para este jogo decisivo para ambos e válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe terá, pelo menos, quatro desfalques. O atacante Evando e o meia Danilo vão cumprir suspensão automática por terem sido expulsos na goleada diante do Palmeiras, por 6 a 2. Por outro lado, dois jogadores estão machucados e não vão para a disputa: o centroavante Tico, com dores na virilha e na parte superior da coxa direita, e o zagueiro Rafael Santos, sentindo dores no joelho, recém-operado. Eles certamente serão poupados. Diante destes problemas, os jogadores ameaçados de suspensão com dois cartões amarelos, devem ser escalados. São quatro jogadores nesta situação: o goleiro Lauro, o lateral Rissut, o volante André Silva e o meia Elson. ?Fiz algumas experiências no treinamento, mas ainda não me decidi como armar o time?, explicou Nenê Santana, que ficou mais tranqüilo ao saber que não será obrigado a poupar os jogadores ameaçados com cartões amarelos. ?Mas temos os problemas de suspensão e contusão, que são inevitáveis?, concluiu. Preto deve entrar na defesa e, pela falta de atacantes, o time deve ter apenas Izaías no ataque. O meia Piá, que só vinha treinando fisicamente há duas semanas, voltou a treinar e pode ser a surpresa no Morumbi. Situação semelhante vive o experiente volante Romeu.