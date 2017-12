Ponte terá reforços contra o Inter Depois do heróico empate sem gols com o Juventude, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já se prepara para enfrentar o Internacional no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Para este jogo, o técnico Abel Braga terá as voltas do zagueiro Gerson, do volante Roberto, do lateral Alan e do meia Ronildo, que já cumpriram suspensão. Além deles, o goleiro Lauro será mantido no time. "Eu seria injusto com o Lauro se o tirasse do time neste momento e confirmo que ele continua como titular contra o Inter no domingo", disse o treinador de goleiros da Ponte, João Brigatti.