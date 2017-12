Ponte terá Terrão contra o Coritiba Em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta está definida para enfrentar o Coritiba, domingo, às 16 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Após assumir a liderança da competição, o time foi goleado pelo Palmeiras, por 3 a 0, na última rodada. Para o jogo contra o time paranaense, o técnico Estevam Soares vai alterar o esquema de jogo. Terrão, que atua na meia, vai ser deslocado para a ala-esquerda. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Bill e o volante Marcus Vinícius, que foram expulsos, Estevam Soares alterou o esquema do tradicional 4-4-2 para o 3-5-2. Assim, entra na defesa Rafael Santos, que vai formar o trio de zagueiros, ao lado de Gustavo e Alexandre. "É uma oportunidade de entrar no time e quero aproveitar bem. Estou preparado para corresponder às expectativas do treinador", destaca o zagueiro. No meio-campo, a solução encontrada pelo treinador foi deslocar Terrão do meio-campo para a ala esquerda. O jogador se destacou no Campeonato Paulista jogando como meio campista do Juventus. Agora vai exercer uma nova função."Ele (Terrão) treinou durante a semana na esquerda e temos confiança de que ele vai se comportar muito bem durante a partida", avalia o técnico. Com 10 pontos, a Ponte Preta é a quarta colocada. O Coritiba, depois de recuperar os pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), está na 14ª colocação. O time ainda realiza um treino tático na manhã deste sábado e logo depois inicia a concentração.