Ponte terá três desfalques em Caxias O empate da Ponte Preta com o Flamengo, conquistado nos acréscimos e com um gol do goleiro Lauro, manteve o moral elevado do time que espera manter o mesmo ritmo no jogo contra o Juventude, quarta-feira, em Caxias do Sul. O técnico Abel Braga, acostumado a conviver com tantos problemas, acha que os novos desfalques não serão tão sentidos. O técnico perdeu três jogadores no último jogo. O volante Roberto e o lateral-esquerdo Alan receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática. O meia Ronildo, expulso, também ficará de fora. Os seus substitutos serão definidos no único treino previsto antes do jogo, nesta terça-feira cedo. A delegação embarca para Caxias após o almoço.