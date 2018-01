Ponte terá três mudanças contra o Flu Passado o trauma da conturbada derrota da Ponte Preta para o Botafogo, na última quarta-feira, por 4 a 2, pela 13.a rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, preferiu evitar dúvidas no elenco definindo rapidamente o time para enfrentar o Fluminense, domingo, às 18h10, no Moisés Lucarelli. Três mudanças estão confirmadas para tentar defender a liderança pela quinta vez consecutiva. Esta partida pode ser considerada como a mais importante da Ponte até o momento dentro do Brasileirão. Nada menos do que cinco times, incluindo o próprio Fluminense, lutam para tomar seu posto de primeira colocada com 26 pontos. Vadão voltou a pedir calma para o elenco. Ele deseja que os acontecimentos da última quarta-feira, quando o árbitro Wilson de Souza Mendonça teve uma atuação contestada, não influenciem seus jogadores no jogo com o Fluminense. "É evidente que ainda estamos chateados com tudo que aconteceu, mas já faz parte do passado. Agora é preciso ter calma e tranqüilidade para realizarmos um bom jogo e somar mais três pontos", afirmou o treinador. O técnico decidiu não fazer muito suspense com a escalação, confirmando três mudanças. Na ala direita, Rissut, expulso, será substituído por Luciano Baiano que atuou improvisado na esquerda em lugar de Bruno, vetado com uma forte gripe. No meio-campo, Carlinhos e Éverton, dão lugar a André Silva e Luciano Santos, respectivamente. Na ala-esquerda, Bruno, recuperado, também está confirmado. Os jogadores participaram de um tático, seguido de um rápido coletivo à tarde e o time está definido com: Lauro; Luciano Baiano, Galeano, Rafael Santos e Bruno; Ângelo, André Silva, Luciano Santos, Danilo e Evando; Kahê.