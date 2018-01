Ponte terá Washington contra América Mesmo sem ter participado do treinamento desta sexta-feira o centroavante Washington vai defender a Ponte Preta contra o América Carioca, domingo, no Majestoso, em Campinas, pelo torneio Rio-São Paulo. Ele está escalado e depois do jogo segue direto para São Paulo, onde embarca para se apresentar à seleção brasileira. O técnico Vadão explicou porque resolveu confirma a presença do atacante. "Ele é titular, se colocou à disposição para jogar e teve a aprovação da diretoria". Em princípio, a direção do clube admitia poupar o artilheiro para sua viagem com o Brasil para Riad, na Arábia Saudita. O jogador chegou a Campinas no começo da noite muito animado e só falando em gols. "Marquei o meu gol na seleção e espero deixar minha marca contra o América", disse, animado, o atacante que já marcou três gols pela Ponte no Rio-São Paulo. Além dele, outro atacante também não treinou à tarde: Jean, sentindo dores musculares. Mas ele deve ser confirmado. Na defesa, uma mudança definida: Alex Oliveira vai substituir Rodrigo, que cumpre suspensão automática pela expulsão diante do Flamengo.