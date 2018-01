Ponte terá Washington contra o Flu A Ponte Preta já está definida para enfrentar o Fluminense, sábado, no estádio Caio Martins, em Niterói. O técnico Oswaldo Alvarez terá à disposição todos os seus jogadores considerados titulares. O atacante Washington, que atuou no segundo tempo da vitória de 1 a 0 sobre a Arábia Saudita, chega na manhã desta sexta-feira ao Rio de Janeiro e já fica concentrado para a partida. O restante do elenco pontepretano só chega ao Rio à tarde. "Espero contar com o Washington, sim. Ele é um artilheiro nato e vai nos ajudar muito contra o Fluminense. Mas precisamos ver como ele está se sentindo", disfarçou o treinador. Além de Washington, Vadão poderá contar com o retorno do zagueiro Rodrigo. O jogador, que levou uma pancada no tornozelo durante a semana, está totalmente recuperado e pronto para jogar. Ele havia desfalcado a Ponte contra o América-RJ por ter recebido o cartão vermelho contra o Americano, na vitória por 3 a 2. O jogo contra o Fluminense terá um significado especial para o volante Mineiro. Há três anos e dez meses na Ponte Preta, o jogador completará sua partida de número 200 pelo clube. Revelado pelo Rio Branco, de Americana, Mineiro teve uma rápida passagem pelo rival Guarani e em seguida se transferiu para a Ponte. Para enfrentar o Fluminense, o técnico Oswaldo Alvarez mandará a campo Ronaldo; Carlos Alexandre, Rodrigo, Ronaldão e Elivélton; Fabinho, Mineiro, Marquinhos e Humberto; Jean e Washington.